Calcio: Porto. Conceicao pronto a lasciare ma c’è clausola da 18 mln

Il tecnico, accostato a Napoli e Juve, è sotto contratto fino al 2024 OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Sergio Conceicao è pronto per una nuova sfida. Secondo "A Bola", il tecnico del Porto farà delle valutazioni sul suo futuro dopo la finale di coppa col Braga di domenica e qualora decidesse di lasciare i Dragoes, darebbe la priorità al progetto sportivo: l'ex giocatore di Inter e Lazio è a caccia di una panchina che gli consenta di puntare a vincere dei trofei, soprattutto la Champions. Ecco perchè Conceicao al momento non prenderebbe in considerazione le ricche proposte in arrivo dall'Arabia Saudita (Al Alhi e Al Hilal le più interessate) ma preferirebbe rimanere in Europa, con Napoli – al quale era stato già vicino un paio di anni fa – e Juve che potrebbero farsi avanti. L'ostacolo principale è però rappresentato dal contratto che lega ancora Conceicao al Porto fino al 2024 e con una clausola rescissoria che ammonta a 18 milioni di euro. 01-Giu-23