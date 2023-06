Calciomercato: Galtier conferma “Sabato ultima gara Messi con Psg”

"E' stato un privilegio allenare il miglior giocatore della storia" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Questa sarà la sua ultima partita al Parco dei Principi". Christophe Galtier conferma che Lionel Messi lascerà dopo due stagioni il Paris Saint Germain. Quella di sabato contro il Clermont sarà l'ultima gara del fuoriclasse argentino con la maglia del Psg. "Spero che venga accolto nel miglior modo possibile. Quest'anno è stato un elemento importante, sempre disponibile – sottolinea Galtier – Non riesco a giustificare le critiche quando, in una stagione con un Mondiale in mezzo, uno chiude con 21 gol e 20 assist. E' sempre stato al servizio della squadra ed è stato un grande privilegio accompagnarlo per tutta la stagione". Ma anche il futuro di Galtier appare incerto: "Non ho bisogno di prendermi pause, la stanchezza c'è come ogni volta che finisce una stagione. Le stagioni sono lunghe, difficili, toste. È stata una stagione diversa rispetto a quelle che ho vissuto prima ma ho ancora tanta energia e voglia. In questa settimana non si è parlato della prossima annata. Tutti i pensieri sono sulla situazione di Sergio – il riferimento a Rico, in terapia intensiva dopo una caduta da cavallo – Non ci sono stati colloqui, c'è un tempo per ogni cosa. Nei giorni che seguiranno discuterò con la mia dirigenza gli orientamenti per la prossima stagione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 01-Giu-23 14:09