F1: Gp Spagna. Sainz “Bello correre in casa, aggiornamenti positivi”

"Dovranno essere i primi passi avanti di una lunga serie" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Gli aggiornamenti che porteremo in questo weekend ci danno fiducia, correre in casa mi trasmette un'energia speciale". Queste le parole di Carlos Sainz, numero 55 della Ferrari intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend di Barcellona per il Gran Premio di Spagna. "Si tratta di una gara molto speciale per me, il circuito di casa sul quale in passato ho ottenuto anche buoni risultati. È la pista dove ho conquistato più punti in carriera – ha detto Sainz – Sapere inoltre che tanti tifosi sono qui a spingermi è motivo di grande felicità e di un maggiore impegno da parte mia. Abbiamo degli aggiornamenti che crediamo possano portare la vettura su una direzione nuova, rendendola più costante e guidabile durante la gara. Non è stato un inizio di stagione felice per la Ferrari, ma questi aggiornamenti dovranno essere i primi passi avanti di una lunga serie". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/glb/red 01-Giu-23 15:26