Volley: Padova. Zoppellari confermato in regia

Giocherà la sua terza stagione di fila in bianconero PADOVA (ITALPRESS) – Dopo aver annunciato il nuovo palleggiatore Marco Falaschi, ecco la conferma alla Kioene Padova di Francesco Zoppellari, giocatore che sarà bianconero anche nella prossima stagione, la quarta in prima squadra, la terza consecutiva dopo l'esordio nel 2016/17. "Il senso di appartenenza a questa società è molto forte per me – dice – e credo sia importante che si mantenga un determinato numero di giocatori cresciuti qui a Padova. Apprendere determinati metodi e filosofia aiuta sia chi viene da fuori sia chi si sviluppa pallavolisticamente qui". 01-Giu-23