Atletica: Golden Gala. Tortu quarto nei 200

L'azzurro ha chiuso in 20"41. FIRENZE (ITALPRESS) – Filippo Tortu chiude al quarto posto la gara dei 200 metri del Golden Gala 'Pietro Mennea' allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020 con la staffetta 4x100m, taglia il traguardo in 20"41. La vittoria va allo statunitense Erriyon Knighton, che in 19"89 precede l'atleta di Trinidad e Tobago Jereem Richards (20"28) e il canadese Aaron Brown (20"31). Settima posizione per l'altro azzurro Eseosa Desalu in 20"90. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 02-Giu-23 21:01