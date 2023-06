Calcio: Champions. Marciniak “Mai sostenuto partiti, no al razzismo”

L'arbitro polacco, che rischia la revoca della designazione per la finale, si difende su Instagram ROMA (ITALPRESS) – Szymon Marciniak prova a chiudere il caso. Il triplice fischio sulla vicenda, però, non è ancora arrivato perchè sarà l'Uefa a decidere se confermare la sua designazione per la finale di Champions del 10 giugno tra Inter e Manchester City, o se revocarla a causa della presunta partecipazione dell'arbitro polacco a un evento antisemita, organizzato dall'estrema destra del suo Paese. "In relazione alle indiscrezioni di stampa – ha scritto Marciniak su Instagram -, dichiaro di non aver mai sostenuto o legittimato alcun partito, organizzazione o singoli politici. Mi dissocio con forza da ogni opinione, dichiarazione e azione razzista o antisemita". Adesso la palla e il fischietto sul caso Marciniak passano all'Uefa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Giu-23 12:07