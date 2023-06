Calcio: Leeds. Dopo retrocessione in B, Allardyce lascia il club

Il tecnico inglese non è riuscito a centrare l'obiettivo salvezza e ha deciso di farsi da parte LEEDS (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sam Allardyce non è più l'allenatore del Leeds. Chiamato dal club di Andrea Radrizzani lo scorso 3 maggio per sostituire Javi Gracia, il 68enne tecnico inglese non è riuscito a evitare la retrocessione dalla Premier League alla Championship. "È stato un onore allenare il Leeds United, un grande club con una tifoseria incredibile che merita di giocare la Premier League – le parole di addio di Allardyce -. In questa fase della mia carriera non sono sicuro di poter affrontare la sfida di un progetto che potenzialmente è a lungo termine, ma auguro al club ogni successo per il futuro e spero che torni in Premier, la categoria a cui appartiene, prima possibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Giu-23 10:48