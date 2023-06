Calcio: Marsiglia. Italiano e Palladino tra ipotesi per il dopo-Tudor

Secondo la stampa francese i due tecnici italiani tra i candidati alla sostituzione del croato PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Igor Tudor ha annunciato il suo addio al Marsiglia e adesso tocca a Pablo Longoria e ai suoi uomini trovare la soluzione per non rimpiangere la partenza del tecnico croato. Secondo la stampa francese l'Olympique avrebbe già individuato alcuni profili capaci di portare avanti quei "valori di lavoro e rigore" portati da un allenatore esigente come l'ex difensore della Juve. Secondo L'Equipe tre i possibili candidati: l'attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano (il suo nome è stato accostato anche alla panchine del Napoli e della Juventus), lo spagnolo Marcelino e l'argentino Marcelo Gallardo che ha fatto grandi cose alla guida del River Plate. Secondo Foot Mercato, però, c'è un altro nome, anche questo italiano, che l'OM sta seguendo. Si tratta di Raffaele Palladino, protagonista di un eccellente campionato con il Monza alla sua prima esperienza su una panchina di Serie A. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Giu-23 10:35