Calcio: Nations League. Spagna, De La Fuente ne convoca 23, Pedri out

Le Furie Rosse affronteranno l'Italia in semifinale il 15 giugno a Enschede MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha diramato la lista dei 23 convocati per la final forur di Nations League. Le furie rosse affronteranno in semifinale l'Italia di Roberto Mancini il 15 giugno a Enschede e lo faranno senza Pedri, stella del Barcellona e della selezione iberica non al meglio dopo aver saltato le ultime gare con gli azulgrana. Qualche novità (Le Normand della Real Sociedad) e qualche ritorno importante per il successore di Luis Enrique, secondo la stampa spagnola già in discussione dopo la sconfitta contro la Scozia nelle qualificazioni a Euro2024. Questa la lista dei convocati di De La Fuente: Portieri: Unai Simón (Athletic Bilbao), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), David Raya (Brentford). Difensori: Aymeric Laporte (Manchester City), Dani Carvajal (Real Madrid), David Garcia (Osasuna), Jesus Navas (Siviglia), Robin Le Normand (Real Sociedad), Jordi Alba (Barcellona), Juan Bernat (Paris Saint-Germain). Centrocampisti: Rodri Hernandez (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Gavi Paez (Barcellona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Sergio Canales (Real Betis). Attaccanti: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Dani Olmo (Lipsia), Rodrigo Moreno (Leeds), Marco Asensio (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Joselu Mato (Espanyol), Yeremi Pino (Villarreal). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Giu-23 15:35