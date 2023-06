Calcio: Nota Premier “Inaccettabile aggressione a Taylor e famiglia”

Anche la Lega degli arbitri professionisti inglesi condanna quanto accaduto a Budapest LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Siamo scioccati e sconvolti per l'inaccettabile aggressione subita da Anthony Taylor e dalla sua famiglia mentre tornavano dalla finale di Europa League. Nessuno dovrebbe subire il comportamento imperdonabile che ha dovuto sopportare ieri. Anthony è uno dei nostri ufficiali di gara più esperti e affermati, lui e la sua famiglia hanno il nostro pieno sostegno". Così, in una nota, la Premier League, dopo l'aggressione subita ieri, all'aeroporto di Budapest, dall'arbitro inglese e dalla sua famiglia da parte di alcuni tifosi della Roma, inferociti per la sua direzione di gara nella finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia. Oltre alla nota di condanna della Premier League, arriva anche quella della PGMOL, ovvero la Professional Game Match Officials Board. Anche l'organismo che rappresenta gli arbitri del calcio professionistico inglese, si dice "sconvolto dall'aggressione ingiustificata e ripugnante subita da Anthony Taylor all'aeroporto di Budapest dopo la finale di Europa League di mercoledì". La nota del PGMOL, riportata dalla BBC, ricorda l'incivile protesta di alcuni tifosi della Roma all'aeroporto di Budapest ai danni dell'arbitro e della sua famiglia e sottolinea anche quanto accaduto nel parcheggio dello stadio quando, dopo la partita, Mourinho ha verbalmente aggredito Taylor. "Siamo consapevoli dei video che circolano sui social media che mostrano Anthony Taylor e la sua famiglia molestati e maltrattati all'aeroporto di Budapest. Siamo sconvolti da questi abusi ingiustificati e ripugnanti. Continueremo a fornire il nostro pieno supporto ad Anthony e alla sua famiglia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Giu-23 13:46