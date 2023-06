Empoli, Zanetti “Legatissimo ad Accardi, voglio rispettare il contratto”

"Incontrerò il club, ci sono delle cose da chiarire, poi faremo le valutazioni", dice il tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) – "Il discorso è abbastanza semplice, la mia posizione è chiara, ho due anni di contratto e quello che conta è la programmazione". Non usa giri di parole Paolo Zanetti che nell'ultima conferenza stampa pre gara della stagione chiarisce quale sarà il suo futuro. "C'è anche la questione del direttore – prosegue Zanetti -, ma non è giusto che ne parli io. Sono legatissimo ad Accardi, ha creduto in me ed entrambi siamo stati una cosa sola. Ci sono delle cose che vanno chiarite e programmate, poi da lì si faranno le valutazioni. Questo si fa in tutte le società. La mia scelta è parlare con l'Empoli. Io il contratto lo voglio rispettare, ho sempre messo davanti la società per cui lavoro. Già lunedì penso che ci incontreremo". Il tecnico vuole prima provare a chiudere in bellezza la stagione nella sfida contro la Lazio. "Abbiamo la mentalità giusta per far bene – spiega Zanetti – come abbiamo dimostrato anche a Verona. Affronteremo la partita con grande rispetto di un avversario che ha fatto un gran campionato e gioca bene. In campo andrà la squadra che sta meglio. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo fino alla fine". "La Lazio è forte, si vede la mano del mister sia in fase di possesso che di non possesso. Personalmente ne prendo spunto, la stima per mister Sarri è alta – ha proseguito Zanetti -. Ci misureremo contro la seconda in classifica, hanno fatto un campionato straordinario, anche più di quello che è. Vogliamo fare il nostro tipo di gioco, cercando di rodare ancora di più il nostro stile di gioco. Domani avremo l'occasione per testarlo contro una squadra che ha vinto e messo in difficoltà chiunque. Stanchezza non ne vedo nei ragazzi – prosegue il tecnico – abbiamo cementato il nostro rapporto e c'è un po' di malinconia nel veder finire la stagione. Siamo stati molto bene insieme e ci dispiace che finisca, ma dopo il giusto riposo per ricaricare le pile, si ripartirà". Zanetti poi ripercorre la stagione dal momento del suo arrivo. "Onestamente paure non ne ho mai avuto – dice Zanetti – perché nel nostro mestiere non bisogna aver paura. Ero molto motivato, come lo sono oggi, ma in quel momento arrivavo in un Empoli che aveva fatto un buon campionato ma aveva cambiato tanto. Le aspettative erano alte, la sfida era importante ed era quello che cercavo. Ho sempre fatto questo tipo di scelte, ma qui ero convinto di arrivare in un ambiente perfetto. Una squadra sì da riamalgamare ma in un ambiente che conoscevo già". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/ari/red 02-Giu-23 14:56