Gp Spagna, Verstappen più veloce in FP2 davanti ad Alonso

Sesto e settimo posto per le due Ferrari di Leclerc e Sainz. BARCELLONE (SPAGNA) (ITALPRESS) – Max Verstappen è risultato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Spagna, in programma domenica sul circuito di Barcellona. L'olandese due volte campione del mondo, che era stato il più veloce già nelle prime libere di giornata, ha fermato il cronometro con la sua Red Bull in 1'13"907, precedendo lo spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin (+0"170), terzo Nico Hulkenberg su Haas (+0"270). A seguire il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, quarto a 0"312, quinto Esteban Ocon su Alpine (+0"335), quindi le due Ferrari: sesto Charles Leclerc (+0"339), settimo Carlos Sainz (+0"367). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 02-Giu-23 18:06