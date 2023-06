Paulo Sousa “Al momento idee diverse sul futuro della Salernitana”

"Onorato del lavoro svolto insieme, il presidente sa cosa chiedo", dice il tecnico portoghese SALERNO (ITALPRESS) – C'è la Cremonese, ma anche il futuro della Salernitana nella prossima stagione ancora nella massima serie. Paulo Sousa non svela nulla per la gara di domani a Cremona, mentre ammette di avere ancora una distanza da colmare con il presidente sulla guida e i piani di rafforzamento per il prossimo campionato. "Non so se partiranno dei Primavera per Cremona – afferma il tecnico lusitano -. Mi riunisco spesso con il presidente e cerco sempre di dare il mio feedback, la conoscenza di tutto quello che ho vissuto a livello di calcio internazionale in diverse realtà di club e di Nazionali. L'importanza del settore giovanile è fondamentale, siamo lontanissimi da quello che io credo sia un progetto importante. Le infrastrutture sono primarie, non esistono e sono fondamentali per far crescere i baby. Servono risorse umane con un responsabile che prenda decisioni insieme a responsabili per ogni categoria per far sì che il modello di gioco e della cultura interna si costruiscano. In questi mesi e nel futuro prossimo se potrò intervenire e ci sarà un tavolo su cui discutere dirò la mia per trasferire il mio input, altrimenti non avrò modo di entrare in questo campo". Si cerca di limare le distanze con i progetti societari, intanto. "Al momento la realtà è che la Salernitana non può offrire l'idea di come vorrei vedere la mia squadra, però sono felice di lavorare tutti i giorni, mi piace vedere la crescita di ogni giocatore in un'identità comune, nel nostro modello di gioco – afferma Paulo Sousa -. Di questo sono onorato. Per continuare ad avere successo abbiamo bisogno di stabilità e mantenere tutti i giocatori che possono farci competere come abbiamo fatto in questi tre mesi, il resto dipenderà dal budget che il presidente metterà e la capacità del nostro direttore di aggiustare il livello di acquisti che possiamo fare". Poi continua. "Al presidente quando siamo stati a cena ho detto che per avere successo dobbiamo mantenere tutti i giocatori che sappiamo possono darci quello di cui abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi – chiosa l'allenatore granata -. Normalmente cerco di trasferire idee, pensare bene al momento attuale del club e a quello che serve. Gli investimenti, il mercato, è tutto da vedere con il presidente e quello che può spendere, poi il direttore che conosce bene il mercato. Come leader sono responsabile in campo, tutto il resto deve essere fatto tramite società, diesse e presidente". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/ari/red 02-Giu-23 14:02