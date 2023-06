Volley: Nations League. De Giorgi sceglie 14 giocatori per esordio

Avversarie della prima settimana di gare degli azzurri in Canada saranno Argentina, USA, Cuba e Germania. CAVALESE (ITALPRESS) – Dopo quasi un mese di lavoro in Val di Fiemme, in preparazione alla lunga stagione estiva che vedrà gli azzurri impegnati su diversi fronti, prende il via il primo torneo del 2023, la Volleyball Nations League, che avrà inizio il 6 giugno e terminerà il 23 luglio con le Finali che si giocheranno a Danzica, in Polonia. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha diramato oggi le convocazioni dividendo tra chi sarà impegnato in Canada per la VNL e chi resterà a Cavalese proseguendo quindi il lavoro. Il gruppo che affronterà la week 1 di VNL si sposterà nel pomeriggio di oggi a Milano, la partenza per il Canada è prevista per le 11.50 di domani dall'aeroporto di Malpensa. Dopo il quarto posto ottenuto lo scorso anno alle Finali di VNL a Bologna, sarà quindi anche quest'anno la TD Place Arena di Ottawa, capitale del Canada, ad aprire il cammino azzurro del 2023. Avversarie della prima settimana di gare saranno Argentina, USA, Cuba e Germania. Il rientro in Italia è previsto per il 12 giugno. "E' stato un mese di lavoro interessante, siamo partiti ad inizio maggio con un gruppo molto giovane, ragazzi anche che hanno giocato in A2, abbiamo fatto settimane di lavoro e conoscenza, mentre in questo ultimo periodo abbiamo cercato di allargare il gruppo in modo da gestire anche l'inizio di VNL concedendo un pò di riposo in più a chi ne aveva bisogno" le parole del ct azzurro De Giorgi. "La cosa bella è stato il lavoro svolto in simbiosi tra i gruppi, con la collaborazione da parte di tutti per il raggiungimento degli obiettivi di questa nazionale, in questa stagione ci sarà davvero il contributo di tutti. Ripartiamo dal Canada in VNL, dalla stessa situazione dello sc orso anno, il torneo è molto interessante, lo affronteremo con un gruppo rinnovato almeno nella prima settimana. Dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci da questo torneo per creare una mentalità e un livello di gioco sempre più importante. Per la prima tappa di VNL lascio un pò di riposo a chi ha giocato fino a poco fa col proprio club, ci sarà spazio per tanti giocatori nel corso del torneo. Ripartiamo con tanto entusiasmo, sarà una stagione bella e importante, per noi deve cambiare poco per quello che mettiamo, i valori, la volontà, il significato deve restare quello di sempre. Ognuno deve essere bravo a portare un mattoncino per la costruzione di questo percorso". Questi i 14 di Fefè De Giorgi per la week 1 di VNL: Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro. Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi. Centrali: Marco Vitelli, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia. Schiacciatori: Davide Gardini, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo. Liberi: Fabio Balaso, Filippo Federici. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 02-Giu-23 15:05