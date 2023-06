Baroni “Domani sarà festa, ma giocheremo con impegno e serietà”

"In questi giorni c'è stato tempo per gioire e per riflettere". LECCE (ITALPRESS) – Il Via del Mare di Lecce è pronto ad ospitare la festa che si scatenerà prima sulle tribune e poi in città al triplice fischio del match con il Bologna. La gara, in programma per le 21 di domani sera, conterà ben poco in ottica classifica. Mister Marco Baroni, in conferenza stampa, ne ha approfittato per tracciare un primo bilancio di natura statistica e numerica: "In questi giorni c'è stato tempo per gioire e per riflettere. Prima di Monza avevo parlato dei meriti di questa squadra, ed è giusto anche parlare delle difficoltà. Nelle ultime sette stagioni di Serie A, il 57% delle neopromosse è retrocesso. 12 squadre su 21 sono immediatamente tornate in B. Negli ultimi tre anni alcune neopromosse sono finite addirittura in Lega Pro. È una cosa che va tenuta in considerazione per comprendere a pieno le difficoltà di questo campionato. Siamo giovani, ricchi di esordienti e per 38 partite non siamo mai stati in zona retrocessione". La gara di domani sarà dunque una vera e propria formalità, ma il tecnico non vuole che i suoi ragazzi sfigurino: "Domani sarà una festa, ma c'è una partita di mezzo da giocare. Sono convinto che non deluderemo, perché anche questo passaggio è una fase di crescita. Vogliamo scendere in campo con impegno e serietà, come fatto in questi mesi. La squadra ha lavorato sempre sodo e lo farà anche domani. I ragazzi hanno sempre dato tutto, sia allo staff che a sé stessi, ma soprattutto ai tifosi. Hanno avuto grande spirito di sacrificio, raggiungendo una salvezza tutt'altro che scontata alla vigilia di questo campionato. Sono stati semplicemente meravigliosi". Sta dunque per chiudersi la seconda stagione consecutiva di Marco Baroni sulla panchina giallorossa, e non è detto che sia l'ultima: "Nel calcio si riceve sempre tantissimo, ma io penso sempre più a quello che do. Lo faccio con convinzione ed a testa alta. Ho un bel ricordo del passato, Lecce mi ha reso uomo da calciatore visto che venivo dalla Roma e dovevo rilanciarmi. Come ho fatto a 24 anni, ovvero mettermi in gioco, così ho fatto da allenatore. Anche per il mio rapporto con Lecce quando Corvino mi ha chiamato mi si è aperto un sogno. Non mi piace parlare di futuro, preferisco concentrarmi sul presente. Ora c'è da giocare questa partita e festeggiare questa permanenza in Serie A, poi ci sarà tempo e modo per fare tutte le riflessioni del caso. Con il direttore abbiamo un rapporto leale, ci piace il confronto. Difendiamo i nostri principi e per questo ci siamo scontrati qualche volta, come è giusto che sia. Il futuro al momento non è un problema". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/gm/red 03-Giu-23 14:16