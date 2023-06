Calcio: Fa Cup. Derby di Manchester e trofeo al City,United ko in finale

A una settimana dalla finale di Champions, la doppietta di Gundogan regala il trofeo ai Citizens di Guardiola LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester City conquista la FA Cup 2022-23. Nella finale di Wembley, gli uomini di Guardiola – fra una settimana avversari dell'Inter a Istanbul nell'ultimo atto della Champions – si aggiudicano il derby con lo United per 2-1. A regalare il successo ai campioni d'Inghilterra è la doppietta di Gundogan che si traveste da Haaland e manda al tappeto i red devils di Ten Hag. Il capitano dei Citizens ci mette 14 secondi a sbloccare il risultato con un gran destro al volo da fuori area che sorprende De Gea. Andare sotto al pronti-via è una brutta botta e infatti lo United il colpo lo accusa, ma i Citizens non concretizzano le tante occasioni create e allora la partita si apre. Grealish salta male nella sua area, il braccio è troppo largo, il Var se ne accorge e alla fine anche l'arbitro si convince che è rigore. Così, al 33°, Bruno Fernades rimette in parità il risultato dagli 11 metri, spiazzando Ortega schierato titolare come sempre nelle coppe inglesi. Nonostante la finale di Champions in programma la settimana prossima, è l'unico vero cambio che si concede Guardiola e la sua squadra lo ripaga riportandosi avanti. Ancora con Gundogan, ancora un tiro dalla distanza (non bello come il primo) che al 51° fissa il risultato sul 2-1. Nel finale, proprio nei minuti di recupero, lo United va vicino al 2-2 che non arriva. Vince il Manchester City che dopo la Premier mette in bacheca la FA Cup e adesso sogna la Champions. Per il City è la settima coppa nazionale, la prima dal 2019, mentre lo United – che era alla 19esima finale – resta fermo a 12 successi prolungando un digiuno che dura dal 2016. – foto Image – (ITALPRESS). ari/glb/red 03-Giu-23 18:20