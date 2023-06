Calcio: Palladino “Da lunedì al lavoro per futuro, Ibra? Mi piacerebbe”

"Abbiamo tutto giugno per programmare il prossimo campionato con gli uomini giusti" MONZA (ITALPRESS) – "Dobbiamo chiudere bene la stagione con l'Atalanta, Gasperini è stata la mia fonte di ispirazione, è un grande. Domani giochiamo con una squadra top, dovremo giocare anche questa partita con determinazione, senza cali di tensione". Fresco di rinnovo di contratto, per il quale ha voluto ringraziare Berlusconi e Galliani ma anche squadra, staff, tifosi e tutte le persone presenti a Monzello, Raffaele Palladino si appresta a guidare i brianzoli nell'ultima gara della stagione, domani al Gewiss Stadium. Il Monza ha raggiunto la salvezza con largo anticipo e per qualche settimana ha nutrito anche altre ambizioni. "La prossima sarà un'altra stagione, degli obiettivi ne riparleremo a settembre, parlarne ora è un non senso. Domani giocheremo per mettere in difficoltà l'Atalanta, non è escluso che possa mettere in campo qualche giocatore che ho utilizzato poco. La prossima stagione sarà programmata da lunedì con giocatori che vanno e altri che arriveranno, questa è stata una stagione difficile, ma la prossima lo sarà ancora di più. Tanti sono stati i momenti belli, anche se a farci crescere sono stati i momenti difficili. Abbiamo tracciato un bel solco, dovremo andare tutti, nuovi e vecchi, su questa strada". Presto per addentrarsi nelle voci di mercato. "Non abbiamo parlato mai di calciatori, parleremo da lunedì, abbiamo tutto giugno per programmare il futuro campionato con gli uomini giusti. Non è facile trovare calciatori che dovrebbero fare parte della nostra squadra, ci sono tanti giocatori che vorrebbero arrivare a Monza perché è una società sana. Ibra? Mi piacerebbe allenarlo, ma ad oggi non ne abbiamo parlato. Abbiamo comunque una ossatura di squadra completa, nei prossimi giorni valuteremo quali giocatori portare a Monza". Palladino ci tiene poi a precisare sulla questione rinnovo che non c'era da parte sua alcuna volontà di rimandare, "volevo finire il campionato, ho detto alla società che non c'erano problemi. Sono grato a Berlusconi e a Galliani per la fiducia che mi hanno accordato, ma anche ai tifosi, meritano un grande 10, per la loro presenza in tutte le gare, a partire da quella iniziale con la Juve". "Ho tanto voglia di ricominciare con una squadra fatta da me, anche perché il calcio non ha memoria – prosegue Palladino, subentrato a Stroppa a stagione in corso – Ma bisogna che si ricordi che abbiamo concluso un'annata strepitosa". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/glb/red 03-Giu-23 13:31