Superbike: Emilia-Romagna. Bautista conquista pole a Misano

Lo spagnolo precede Razgatlioglu e Rinaldi MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Alvaro Bautista continua a dettare legge nel Mondiale Superbike. Sul circuito di Misano che ospita il round dell'Emilia-Romagna – quinto appuntamento stagionale – lo spagnolo della Ducati, leader della classifica iridata, stampa il miglior tempo nella Superpole con 1'33"017. In una sessione conclusa con circa un minuto e mezzo d'anticipo per la bandiera rossa esposta dopo l'incidente occorso a Gabriele Ruiu, Bautista conquista dunque la pole e scatterà davanti a tutti, affiancato da Toprak Razgatlioglu su Yamaha (+0"165) e dal compagno di squadra in Ducati Michael Ruben Rinaldi (+0"249). Ottimo quarto tempo per Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), che aprirà la seconda fila davanti ad Axel Bassani, con quattro Desmosedici nelle prime cinque posizioni in griglia. Jonathan Rea (Kawasaki) deve accontentarsi della sesta piazza (+0"561) mentre Andrea Locatelli, terzo nella generale alle spalle di Bautista e Razgatlioglu, non riesce a far meglio dell'undicesimo tempo. Alle 14 gara 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Giu-23 11:45