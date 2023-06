La marchigiana si è arresa in due set alla statunitense Pera PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto si ferma al terzo turno del Roland Garros femminile, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). La 22enne tennista marchigiana, n.44 Wta, si è arresa alla statunitense Bernarda Pera, 36esima del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 7-6(2). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 03-Giu-23 18:11