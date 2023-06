Calcio: Napoli.De Laurentiis”Sangue freddo e pazienza per nuovo tecnico”

"Lo scudetto una grandisima emozione, adesso godiamoci la festa", le parole del presidente al Tg1 NAPOLI (ITALPRESS) – "Una grandissima emozione". Con queste parole il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, definisce lo scudetto regalato al popolo partenopeo. Un trionfo "dedicato soprattutto alla città, ai napoletani e ai nostri tifosi in Italia e nel mondo. Quella di oggi sarà una grande festa", dice il numero 1 del club azzurro al Tg1, riferendosi alla festa scudetto in programma oggi dopo l'ultima di campionato contro la Sampdoria. Sarà anche l'ultima di Luciano Spalletti, il condottiere del Napoli campione, il cui addio è stato già ufficializzato. Si fanno tanti nomi per il possibile successore, ma De Laurentiis non si sbilancia. "Ci vuole tempo, sangue freddo e pazienza, stasera godiamoci la festa, poi abbiamo tutto il mese di giugno per distendere gli animi e armarci per affrontare questo problema che abbiamo risolto già tante volte – sottolinea De Laurentiis -. E' da 14 anni che andiamo in Europa e siamo l'unica squadra italiana ad averlo fatto". – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 04-Giu-23 15:16