Calcio: Psg. Luis Enrique in pole,Mourinho e Thiago Motta le alternative

Secondo gli spagnoli di AS l'ex ct delle furie rosse è il prescelto per il dopo-Galtier PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – I fischi incassati ieri al Parco dei Prinicipi dopo l'ultima giornata della Ligue 1 e la moderata festa per il titolo conquistato, un po' come per Lionel Messi, sono probabilmente le ultime emozioni vissute da allenatore del Psg per Christophe Galtier. "Nessuno mi ha comunicato nulla", ha dichiarato il tecnico francese rispondendo a chi gli chiedeva un parere sulle voci che danno certo un suo addio. Secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", il divorzio è praticamente scontato e il club di Nasser Al-Khelaifi avrebbe già scelto il successore: in pole ci sarebbe Luis Enrique, ex ct della Spagna il cui nome era stato accostato anche al Napoli. "Ha in mente la Premier", aveva detto nei giorni scorsi De Laurentiis e, invece, secondo AS il suo futuro potrebbe essere a Parigi dove c'è grande ottimismo per il suo arrivo. Ci sono anche le possibili alternative, tra queste l'attuale tecnico della Roma, Josè Mourinho, e quello del Bologna, Thiago Motta, ex centrocampista del Psg tra l'altro molto apprezzato da Nasser Al-Khelaifi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 04-Giu-23 13:08