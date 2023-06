Calcio: Psg. Media, proprietà ha scelto Nagelsmann per panchina

Con l'ex tecnico del Bayern arriverebbe anche Thierry Henry come vice PARIGI (ITALPRESS) – Potrebbe essere a una svolta la ricerca del nuovo allenatore del Paris Saint Germain, con le chance di una conferma di Galtier ridotte al lumicino: il prescelto della proprietà qatariota sarebbe Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayer Monaco. Secondo 'Foot Mercato', la società francese ha fatto del giovane tecnico tedesco, 35 anni, la sua priorità per sostituire Galtier sulla panchina parigina. Insieme all'ex allenatore del Bayern potrebbe arrivare a Parigi anche Thierry Henry. Infatti, il campione del mondo 1998 sarebbe stato individuato per ricoprire il ruolo di vice. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/glb/red 04-Giu-23 16:26