Calciomercato: Anche per Sergio Ramos ipotesi Arabia Saudita

Il 37enne spagnolo ha salutato dopo due stagioni il Psg MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Non solo Messi e Benzema, oltre a Cristiano Ronaldo: in Arabia Saudita potrebbe proseguire la carriera anche Sergio Ramos. Il 37enne difensore spagnolo ha salutato ieri il Paris Saint Germain dopo due stagioni: stando al "Mundo Deportivo", l'ex capitano del Real Madrid avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo, un annuale da 5 milioni di euro netti, la metà del suo attuale ingaggio. Ramos ha dalla sua una stagione di alto livello con 45 presenze fra campionato e coppe, e intende 'monetizzarla': al momento il difensore non avrebbe preso alcuna decisione sul suo futuro ma l'opzione Arabia Saudita, con ricco ingaggio annesso, verrebbe presa in considerazione. 04-Giu-23