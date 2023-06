Calciomercato: Real. Kane il prescelto per il dopo-Benzema

La prima alternativa sarebbe Havertz, ai blancos accostato anche Osimhen MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – E ora tutto su Harry Kane. Ufficiale l'addio di Karim Benzema, il Real Madrid si muove per individuare il sostituto e secondo i media spagnoli il prescelto è il 29enne attaccante inglese del Tottenham, in scadenza nel 2024. Primo sponsor di Kane è Carlo Ancelotti, che vede nel bomber degli Spurs un attaccante già pronto all'uso e con davanti 3-4 stagioni ad alti livelli. Non sarà facile trattare con Daniel Levy, che però preferirebbe cederlo all'estero che a una diretta rivale in Premier. Fra l'altro gli Spurs, rivela "As", avrebbero già fatto sapere al Real la loro richiesta (100 milioni di euro), e per sostituire Kane punterebbero su Kyogo Furuhashi, 28enne attaccante del Celtic allenato da Postecoglu, grande favorito per la panchina del club londinese. Prima alternativa a Kane sarebbe Kai Havertz, non un 9 puro e più abituato al Chelsea a giocare fra le linee. Il tedesco ha dalla sua l'età – 24 anni fra pochi giorni – ma dal punto di vista tattico il suo arrivo dovrebbe essere complementare a quello di un centravanti e a quel punto la strategia del Real potrebbe cambiare, 'accontentandosi' in estate di Havertz per poi puntare uno fra Haaland e Mbappè nel 2024. Fra le altre opzioni, "Sport" cita anche Victor Osimhen, protagonista dello scudetto del Napoli: per convincere De Laurentiis servirà però un assegno in tripla cifra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Giu-23 16:58