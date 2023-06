Formula E: Gunther vince seconda gara Jakarta, Wehrlein nuovo leader

Primo storico successo per la Maserati JAKARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Terzo ieri nonostante la pole, Maximilian Gunther si riscatta e vince la seconda gara in programma sul circuito di Jakarta, undicesimo round del Mondiale 2023 di Formula E. Al quarto successo in carriera, il primo con la Maserati – per la scuderia modenese è la prima vittoria di una monoposto dai tempi di Juan Manuel Fangio, nel 1957 al Nurburgring in F1 -, Gunther conquista in mattinata di nuovo la pole e stavolta non fallisce, precedendo al traguardo Jake Dennis (Avalanche Andretti), che bissa il secondo posto di ieri, e Mitch Evans (Jaguar). Pascal Wehrlein (Porsche), dopo la vittoria di sabato, deve accontentarsi della sesta piazza ma è solo 18esimo Nick Cassidy (Envision Racing), che perde così la leadership della classifica iridata. Al comando passa dunque lo stesso Wehrlein che sale a quota 134 punti, uno in più di Dennis mentre Cassidy scivola in terza posizione (128). Prossimo appuntamento col Mondiale di Formula E il 24 giugno sul circuito di Portland, in Oregon. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Giu-23 15:29