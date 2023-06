Motocross: Gp Lettonia. Doppio successo per Herlings

L'olandese si avvicina in classifica a Jorge Prado ROMA (ITALPRESS) – Jeffrey Herlings si prende la scena a Kegums, vincendo il Gran Premio di Lettonia. Nell'ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MXGp di motocross, l'olandese della Ktm prima vince gara 1 davanti a Jorge Prado (GasGas) e Ruben Fernandez (Honda), poi qualche ora dopo concede il bis davanti Romain Febvre (Kawasaki) e lo stesso Prado, rispettivamente poi terzo e secondo nella classifica di giornata. Fra gli italiani buon settimo posto per Alberto Forato (8°-6°) davanti ad Alessandro Lupino (10°-9°). Herlings riduce le distanze da Prado nella classifica iridata (378 punti contro 393), terzo è Febvre (306), il migliore degli azzurri è Mattia Guadagnini (203), ottavo ma assente in Lettonia. Fra una settimana nuova tappa in Germania. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Giu-23 17:19