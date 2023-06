I brividi di Ibrahimović durante l’addio (VIDEO)

“Dico ciao al calcio, ma sarò milanista per tutta la vita”. Queste sono state le parole di Zlatan Ibrahimović nel discorso tenuto per annunciare il suo ritiro dal calcio al termine di Milan-Verona, l’ultima partita di campionato, che il Milan ha vinto 3-1.

Inizialmente sembrava dovesse soltanto lasciare il Milan per poi cercare un’altra squadra ma, nel discorso al pubblico di San Siro, Ibrahimović ha annunciato il suo ritiro definitivo dal calcio per via dei tanti problemi fisici avuti negli ultimi anni.

Tra brividi, lacrime, emozione e commozione, ecco il video del toccante discorso dello svedese: