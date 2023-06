Italiano “West Ham ha qualità, curare ogni dettaglio”

Il tecnico della Fiorentina: "Abbiamo dimostrato di essere all'altezza della situazione" FIRENZE (ITALPRESS) – In finale di Conference League "affrontiamo il West Ham, una squadra forte che ha qualità e tantissima fisicità, ed anche se in campionato non ha fatto grandissime cose è molto pericolosa. Quando poi si arriva in finale in certe competizioni le qualità ce le hai, non ci arrivi per caso, dobbiamo prepararci bene perché affrontiamo una squadra forte". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano in un'intervista rilasciata al sito ufficiale Uefa. In vista della finale di mercoledì a Praga contro gli inglesi, "dobbiamo curare qualsiasi dettaglio, qualunque errore ti può compromettere la partita e qualsiasi giocata importante ti può portare ad un epilogo diverso dalla prima finale di coppa che abbiamo perso. Bisogna curare tutto ed entrare in campo con la massima concentrazione". E ancora: "Abbiamo iniziato un percorso lo scorso anno, un percorso di cambiamento. Abbiamo centrato il nostro obiettivo di qualificarci per le competizioni europee. Quest'anno, poi, in questo percorso siamo stati bravi, però forse abbiamo accelerato un po' nel nostro programma, ma di questo ne siamo ovviamente molto felici. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza della situazione e siamo contenti del nostro percorso nella competizione". Italiano poi ha parlato della sua crescita intrapresa nelle ultime due stagioni con il club di Commisso: "Personalmente sono molto contento di disputare una finale e di avere la possibilità di sollevare un trofeo. Era il mio sogno quando sono diventato allenatore della Fiorentina e quando ho capito che avevamo il potenziale per raggiungere questi risultati. È stata una novità per me allenare in Europa. Per la prima volta il lavoro settimanale era differente, anche alcuni nostri giocatori erano alla prima esperienza europea, e non è mai semplice. Dopo le prime gare ci siamo subito adattati. Abbiamo iniziato a preparare le partite nonostante le difficoltà rappresentate dalle sedute in meno di allenamento. Le vittorie ci hanno permesso di lavorare con entusiasmo, siamo andati avanti con la consapevolezza che saremmo potuti arrivare fino in fondo, e questa finale – conclude Italiano – ci premia di tutti i nostri sforzi e sacrifici". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 05-Giu-23 10:06