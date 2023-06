Motomondiale: A. Marquez “Dopo pausa pronto mentalmente e fisicamente”

Il pilota spagnolo del Team Gresini: "Ci aspettano tre fine settimana intensi" ROMA (ITALPRESS) – "Questa pausa lunghissima mi ha permesso da un lato di riposarmi mentalmente e dall'altro di prepararmi fisicamente al meglio per questa tripla". Dopo uno stop lungo e inusuale del Mondiale 2023 della motoGp durato praticamente un mese, con Le Mans che ormai può considerarsi un lontano ricordo nella mente dei protagonisti, Alex Marquez è pronto per un tour de force che inizierà al Mugello e si chiuderà ad Assen, passando per il Sachsenring. "Saranno tre fine settimana intensi nei quali ci sarà da mettere in scena la nostra miglior versione come a Le Mans e sono sicuro che la poca fortuna delle ultime uscite finirà presto – ha detto il pilota spagnolo del Team Gresini Racing – C'è tanta voglia di rifarmi, e cominceremo dal Mugello, un circuito che può essere molto buono sia per me che per la Ducati". "Di solito parliamo di triplette extra-europee, questa volta sarà un po' più facile affrontarla già che i viaggi saranno meno impegnativi e senza cambi di fuso – le parole dell'altro centauro del Team Gresini, Fabio Di Giannantonio – In ogni caso si tratterà di un tour intenso, nel quale l'allenamento fisico cala necessariamente perché si predilige il recupero. La cosa buona è che si gira tantissimo, che non è affatto un male visto i pochi giorni di test a disposizione. Le tre gare che arrivano saranno molto importanti su piste dove sono sempre andato forte. Mugello è la mia preferita, anche Assen mi piace e al Sachsenring lo scorso anno ho fatto il mio miglior risultato in MotoGP. Arriviamo carichi". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 05-Giu-23 10:21