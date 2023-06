Calciomercato: ManCity.Tante ipotesi per Gundogan,ma Guardiola non molla

Barça, Arsenal, Borussia Dortmund e i club dell'Arabia Saudita sul centrocampista LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Barcellona, Arabia Saudita, Arsenal, Borussia Dortmund, ma soprattutto…Manchester City. Ilkay Gundogan è in scadenza di contratto con i Citizens, ma oltre a essere il capitano è un giocatore fondamentale per Pep Guardiola. Il tecnico catalano ne accetterà le scelte, ma spera di averlo con sè anche nella prossima stagione, nonostante siano tante le pretendenti. Il Barça ci punta da mesi, le difficoltà economiche dei blaugrana sono un limite, ma secondo il sito del quotidiano catalano "Sport" nelle ultime settimane ci sarebbe stato un avvicinamento tra le parti con un triennale da 9 milioni a stagione che il tedesco starebbe valutando. Sempre secondo il giornale spagnolo, il City ha rilanciato l'offerta per il rinnovo, non più per una sola stagione, ma per due anni e con un ingaggio superiore a quello proposto dal Barça. E poi c'è l'Arsenal di Mikel Arteta, ex secondo di Guardiola che conosce bene le qualità di Gundogan. I gunners offrirebbero un biennale, ma se dovesse cambiare squadra il giocatore preferirebbe lasciare la Premier e giocare in un altro Paese. In Arabia Saudita tanti club sarebbero pronti a presentare offerte irresistibili, ma è probabile che il giocatore voglia ancora giocare in campionati di massimo livelli. Secondo i tedeschi di Bild non va dimenticato il Borussia Dortmund, club nel quale Gundogan ha giocato dal 2011 al 2016 prima di trasferirsi al City. Tornare in Germania non gli dispiacerebbe e con il Dortmund ha sempre avuto un forte legame. Secondo Sport, in ogni caso, il centrocampista che ha deciso la finale di FA Cup con una sua doppietta ha chiesto di non essere disturbato in questi giorni, rimandando ogni discorso sul suo futuro a dopo la finale di Champions in programma sabato contro l'Inter. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Giu-23 10:22