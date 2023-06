Tennis: Roland Garros. Djokovic primo semifinalista, battuto Khachanov

Il campione serbo ha sconfitto in rimonta nei quarti il russo in quattro set PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic è il primo semifinalista del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino (montepremi 49.600.000 euro). Il campione serbo, testa di serie numero 3, ha superato in rimonta nei quarti il russo Karen Khachanov, 11esima forza del seeding, in quattro set con il punteggio di 4-6 7-6(0) 6-2 6-4. Per un posto in finale 'Nole' se la vedrà con il vincente del quarto in programma questa sera tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 Atp e del seeding, ed il greco Stefanos Tsitsipas, quinta forza del tabellone. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 06-Giu-23 19:17