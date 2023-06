Tennis: Roland Garros. Muchova prima semifinalista, Pavlyuchenkova ko

La ceca si è imposta in due set e adesso attende la vincente del match Svitolina-Sabalenka PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Karolina Muchova è la prima semifinalista del Ronald Garros, torneo in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). La tennista ceca, numero 43 del mondo, si è imposta sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova imponendosi 7-5, 6-2 in un'ora e 40 minuti di gioco. Adesso si giocherà un posto in finale contro la vincente del match tra l'ucraina Elina Svitolina e la bielorussa Aryna Sabalenka. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Giu-23 13:17