Calcio: De Siervo “In crescita, all’estero sarà Serie A Made in Italy”

"Abbiamo iniziato un percorso per recuperare il nostro posto nella leadership internazionale" MILANO (ITALPRESS) – "Per il prossimo ciclo di diritti tv puntiamo tra i 1.150 e i 1.380 milioni di euro a stagione per l'Italia. Inoltre, abbiamo chiuso un accordo da 10 milioni a stagione con il Governo: il nostro campionato fuori dall'Italia si chiamerà Serie A Made in Italy. È una crescita costante". Luigi De Siervo, amministratore della Lega di A, annuncia un'importante novità in un'intervista ad "AS", nell'ottica di una maggiore valorizzazione del prodotto calcio fuori dai confini italiani. "Abbiamo iniziato un percorso per recuperare il nostro posto nella leadership internazionale. E stiamo creando un prodotto più interessante, lavorando sulla sua qualità. Oggi dobbiamo competere con Netflix e Amazon". Il fatto che tre italiane abbiano raggiunto altrettanti finali nelle competizioni europee "non è un caso. Costruendo un prodotto così buono arrivano nuovi investitori. I fondi hanno iniziato a negoziare con l'Italia perché siamo il campionato con più potenziale, visto che per decenni siamo stati i migliori. Dobbiamo migliorare negli stadi, ma la bellezza delle nostre città e la storia che portano con sè è unica. Inoltre, negli ultimi quattro anni quattro squadre diverse hanno vinto lo scudetto, cosa che non accade in nessun altro campionato. L'Italia è un sogno per molte persone, al di là del calcio". Altra novità per la prossima stagione il nuovo format della Supercoppa, con una Final Four che coinvolgerà le prime due in campionato e le due finaliste di Copppa Italia. "Abbiamo un accordo importante con l'Arabia Saudita. Durerà quattro stagioni, e con questo format potremo esportare quattro grandi club italiani. I risultati delle competizioni europee di questa stagione dimostrano che la Serie A offre ogni anno protagonisti diversi". Non mancano le note dolenti, dal razzismo ("il nostro atteggiamento è quello della tolleranza zero. I 170 che hanno insultato Lukaku non potranno più mettere piede in uno stadio. È un problema di educazione globale, di cultura") alla pirateria, che costa "circa un miliardo di euro ogni tre anni. In Italia finalmente abbiamo una legge che chiedevamo da tre anni e siamo fiduciosi". Sulla questione Juve, De Siervo ribadisce: "Idealmente le condanne dovrebbero arrivare sempre a fine stagione ma ci tengo a sottolineare che in Italia il calcio si auto analizza costantemente, e prende dei provvedimenti". Infine, sul confronto con la Liga chiosa: "Loro hanno avviato la crescita internazionale 15 anni fa mentre noi, quando eravamo ai vertici, puntavamo di più sul pubblico italiano. Guardiamo alla Spagna come a un modello ben organizzato e funzionale, anche se abbiamo idee diverse. La sfida è iniziata, ma è una sana competizione tra due campionati molto legati". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 07-Giu-23 16:33