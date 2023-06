Calciomercato: Inter Miami in pole per Messi, arabi e Barça più lontani

Sempre più probabile un trasferimento nella Major League Soccer per il fuoriclasse argentino BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nè il grande ritorno al Barcellona, nè l'ennesimo fuoriclasse pronto a chiudere la carriera in Arabia Saudita. Secondo la stampa catalana, ma anche quella argentina, senza dimenticare The Athletic, il futuro di Lionel Messi sarà negli Stati Uniti, nella Major League Soccer. In particolare nell'Inter Miami, club che da mesi corteggia il campione del mondo e che starebbe per chiudere l'accordo, beffando l'Al-Hilal società saudita che pensava di poter mettere le firme sui contratti in questi giorni. In tutto questo il Barcellona non molla la presa e continua a sognare il ritorno dell'ex capitano, ma non è in grado di assicurare in breve tempo le garanzie richieste dall'entourage del giocatore. Una situazione di stallo che ha convinto l'Inter Miami ad accelerare i tempi, trovando altri argomenti interessanti per strappare il sì di Messi. La MLS e la Apple, infatti, parteciperebbero al grande affare, offrendo all'argentino una parte degli incassi derivanti dai diritti tv, convinti che il suo arrivo moltiplicherebbe gli abbonamenti. Parteciperebbe anche Adidas, che ha già tra i suoi testimonial l'ormai ex Psg, e infine la stessa Major League Soccer potrebbe offrire al giocatore la possibilità di acquistare una franchigia a fine carriera, un po' come è accaduto a David Beckham che dopo aver chiuso in campo con i Los Angeles Galaxy, è stato uno dei compratori nonchè fondatori proprio dell'Inter Miami. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Giu-23 12:38