Calciomercato: Roma. Dall’Argentina “Pronta offerta a Psg per Icardi”

L'ex Inter potrebbe sostituire Abraham, atteso da un lungo stop BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Con Tammy Abraham fuori causa per lungo tempo (oggi l'attaccante inglese è stato operato al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore), la Roma cerca un '9' da dare a Mourinho per la prossima stagione e fra i nomi in lizza ci sarebbe quello di Mauro Icardi. L'ex Inter è reduce da una stagione positiva in Turchia dove ha contribuito alla vittoria del titolo del Galatasaray con 26 gol e 7 assist in 29 partite. Il suo cartellino è di proprietà del Paris Saint Germain ma non sembra esserci spazio per lui all'ombra della Torre Eiffel: ecco allora che la Roma, riporta "Tyc Sports", potrebbe farsi sotto mettendo sul piatto un'offerta vicina agli 8 milioni di euro, visto anche il contratto in scadenza nel 2024 del 30enne argentino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Giu-23 18:48