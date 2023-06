Calciomercato: Villarreal. Non solo Juve,anche Aston Villa su Pau Torres

Emery cerca rinforzi in difesa e pensa anche al centrale del Manchester City, Aymeric Laporte LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'Aston Villa entra in corsa per il cartellino di Pau Torres. Secondo gli inglesi di 90min, il club di Birmingham, allenato da Unai Emery, cerca rinforzi in difesa e ha messo nel mirino due giocatori spagnoli: il primo è Pau Torres, difensore del Villarreal che la Juventus segue da tempo, il secondo è il centrale del Manchester City, Aymeric Laporte. Emery ha già lavorato con Torres al Villarreal, hanno vinto insieme un'Europa League e il tecnico sarebbe felice di averlo in rosa anche in Inghilterra. Il 26enne giocatore ha una clausola rescissoria del valore di circa 50 milioni di euro nel suo contratto, mentre Laporte in questa stagione non ha trovato molto spazio al Manchester City ed Emery sarebbe pronto a rilanciarlo all'Aston Villa, ma sul giocatore ci sarebbe anche il Tottenham del nuovo tecnico Ange Postecoglou. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Giu-23 09:59