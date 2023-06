Calcio: Hazard vuole rimanere a vivere a Madrid e medita ritiro

Il 32enne belga è svincolato dopo aver risolto il contratto col Real MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il suo contratto col Real è stato risolto ma Eden Hazard vuole rimanere a vivere a Madrid e potrebbe farlo da ex calciatore. Secondo il "Mundo Deportivo", il 32enne belga da tempo starebbe riflettendo sul da farsi, considerando anche l'ipotesi di appendere le scarpette al chiodo e dare la priorità alla famiglia, che in Spagna si è ambientata bene. Per questo vorrebbero restare tutti a Madrid almeno un altro anno – fra l'altro uno dei figli, Leo Eden J. Hazard, è entrato nel settore giovanile dei blancos -, decisione che potrebbe spingere l'ex Chelsea a dire basta col calcio giocato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Giu-23 11:40