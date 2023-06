Calcio: Psg. “Le Parisien”, nuovo no di Zidane

Il tecnico francese rifiuta ancora la panchina PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain continua a corteggiarlo ma Zinedine Zidane dice ancora no. Secondo "Le Parisien", il club francese – che già nell'ottobre 2021 e poi anche l'estate scorsa ci aveva provato – avrebbe offerto a Zizou la panchina di Galtier, ottenendo però l'ennesimo rifiuto. Il tecnico francese, ormai fermo da due anni, non è interessato ad allenare il Psg: il suo sogno resta guidare i Bleus o, in alternativa, la Juventus, due scenari però al momento impraticabili visto il rinnovo di Deschamps dopo i Mondiali in Qatar e la conferma di Allegri alla guida dei bianconeri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Giu-23 15:18