Calcio: Psg. Nagelsmann priorità per panchina ma niente Henry vice

La trattativa col tecnico tedesco sarebbe entrata nel vivo PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Avanti tutta su Julian Nagelsmann. È l'ex tecnico del Bayern Monaco la prima scelta del Paris Saint Germain per la panchina e, secondo i media francesi, le trattative sarebbero entrate nel vivo con Luis Campos, uomo mercato dei francesi, che avrebbe incontrato l'agente di Nagelsmann, Volker Struth, in un albergo vicino Place de la Concorde. Inizialmente si pensava di affiancare a Nagelsmann, come vice, Thierry Henry ma quest'idea sarebbe già tramontata: il Psg stesso, riferisce "L'Equipe", avrebbe parecchi dubbi sulla compatibilità fra i due. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Giu-23 11:06