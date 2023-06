Calciomercato: Atl.Madrid. Rinnovo per Morata ma deve ridursi ingaggio

Italia e Mls tentano l'attaccante spagnolo MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'Atletico Madrid aspetta una risposta da Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è in scadenza nel 2024 e sul suo tavolo, da un paio di mesi, ci sarebbe una proposta di rinnovo per altri due anni, a patto però che il giocatore accetti di ridursi l'ingaggio. La trattativa starebbe entrando nel vivo: ieri Juanma Lopez, agente di Morata, è stato visto negli uffici del Civitas Metropolitano per incontrare la dirigenza dei colchoneros. La situazione è abbastanza chiara: se accetterà l'offerta, Morata chiuderà la carriera all'Atletico, in caso contrario si guarderà intorno. Nessuna fretta per il giocatore: all'Atletico è felice ma le condizioni offerte non lo soddisfano nel tutto e la tentazione di un ritorno in Italia – Juve e Milan sarebbero alla finestra – è forte, senza dimenticare che anche altri campionati, magari meno competitivi ma comunque affascinanti come la Mls, gli aprirebbero volentieri le porte. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Giu-23 11:50