Calciomercato: Barça. Xavi “Due rinforzi a centrocampo la priorità”

"Neymar? Non è nei nostri piani. Messi? Bisogna rispettare la sua scelta" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "L'addio di Busquets è un grande problema, De Jong è cresciuto ma ho bisogno di giocatori creativi a centrocampo. Le priorità sono un centrocampista davanti alla difesa e un creatore di gioco, per il resto si vedrà. Neymar? Non è nei piani, ci sono altre priorità". Intervenuto a "Universo Valdano", Xavi traccia le linee di quello che sarà il prossimo mercato del Barcellona. "Laporta è una persona affidabile, non mi ha mai ingannato e mi dice le cose in faccia. È il grande leader di questo progetto, mi sento supportato, valorizzato e ascoltato – assicura il tecnico – Il Barcellona non è fatto per competere in Europa League ma in Champions e se ci rafforziamo bene in estate, lotteremo per vincerla. L'obiettivo è almeno giocarcela, bisogna fare un passo avanti una volta per tutte". Xavi è ormai ben calato nel suo nuovo ruolo di tecnico: "Quando sento le critiche ai miei giocatori, ricordo di quando arrivarono a dire di me che ero il cancro del Barcellona. Credo che solo 3-4 giocatori non siano stati criticati dall'ambiente, uno dei più tossici che conosca". Xavi torna anche sul caso Negreira ("Ai giocatori ho parlato con sincerità. Sono stato qui 25 anni e non ho mai visto corrompere un arbitro. È una vicenda che finirà nel nulla") e soprattutto sul mancato ritorno di Messi. "Avevo visto un cambiamento da parte sua negli ultimi giorni e settimane ma bisogna rispettare la sua scelta – dice dell'ex compagno di squadra – Molte volte non ci mettiamo nei panni dell'altro, essere Leo Messi non deve essere facile. Ha visto che non è stato bene e non vuole più certe pressioni. Abbiamo parlato molto, alla fine ha scelto di fare una vita più tranquilla. Ero convinto che avremmo fatto bene con lui qui ma ha deciso di andare all'Inter Miami e gli auguro il meglio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Giu-23 13:42