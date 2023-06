Volley: A1 donne. Milano conferma Folie per la prossima stagione

La classe '91 è stata fra le protagoniste dell'ultima annata MONZA (ITALPRESS) – Raphaela Folie continuerà ad essere il perno centrale della Vero Volley Milano anche nella stagione 2023/24. La vincente ed esperta giocatrice di Bolzano, classe '91, è stata tra le protagoniste della positiva annata sportiva delle rosablù tra Italia ed Europa. Oltre ad essersi laureata best blocker della Vero Volley, quarta di tutta la Serie A1, con 90 muri messi a segno tra campionato e Coppa Italia (record personale in carriera), Folie è stata anche una delle giocatrici milanesi più schierate in campo (37 le presenze fatte registrare, maggior numero di gare e set giocati da quando milita nella massima serie), premiata una volta MVP (vs Pinerolo, 1a giornata di andata). Con i suoi velocissimi attacchi centrali e la sua efficacia in battuta (16 ace, secondo miglior risultato dopo i 18 messi a segno nel 2015/2016), la numero 7 della Vero Volley ha contribuito alla qualificazione della sua squadra alla Champions League 2024, alla prossima Supercoppa Italiana, andando ad un passo dal sogno tricolore, poi sfumato in finale contro Conegliano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 08-Giu-23 13:22