Secondo "El Larguero" le parti sarebbero lontane BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il rinnovo di Xavi col Barcellona potrebbe non essere così semplice. Secondo "El Larguero", il tecnico blaugrana – in scadenza nel 2024 -, forte dei primi due titoli conquistati (Liga e Supercoppa di Spagna) avrebbe chiesto un ingaggio complessivo da 12 milioni di euro a stagione (30 lordi) per sè e il suo staff. Al momento le parti sarebbero lontane. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 09-Giu-23 10:36