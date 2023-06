Nasce In.Sicily, portale dedicato al mondo dell’innovazione siciliano

PALERMO (ITALPRESS) – In.Sicily – l'evento di matching ideato per mettere in contatto investitori e grandi imprese con il mondo della ricerca universitaria e le start up – cambia veste, diventando una piattaforma sull'open innovation permanente: un portale dedicato al mondo dell'innovazione siciliano realizzato e ideato dalla Fondazione Emblema. La piattaforma, dedicata a enti e partenariati pubblico-privato interessati ad offrire una panoramica complessiva sulle attività` di ricerca e sviluppo, ha sezioni pensate con l'obiettivo di presentare i progetti in corso e sviluppare ulteriori progettualità` con imprese in cerca di soluzioni innovative. All'interno di In.Sicily anche un'area dedicata al crowdsourcing: un luogo virtuale di connessione tra gli enti aderenti e gli stakeholders interessati a fare scouting tecnologico. In una logica di open innovation, ogni ente accreditato può lanciare una call con uno specifico fabbisogno di innovazione e ogni partecipante della community potrà rispondere per proporre soluzioni, anche instaurando una corrispondenza one-to-one con il proponente senza alcuna forma di intermediazione. "È un nuovo modo di raccontare il mondo dell'innovazione in Sicilia. Un luogo di incontro virtuale che possa attrarre imprese e investitori a cui hanno già aderito 20 progetti di ricerca e 80 enti – spiega Tommaso Aiello, presidente della Fondazione Emblema -. Sono inoltre già attive 4 call aperte da parte di grandi aziende italiane e aspiriamo a crescere rapidamente per avviare un hub che possa concretamente connettere chi è interessato a fare innovazione in Sicilia". L'adesione garantirà diversi servizi, tra cui: personal page per l'ente e per le risorse umane coinvolte; promozione dei progetti di ricerca in corso o delle idee innovative sviluppate; possibilità` di partecipare agli eventi on line; accesso al modulo di crowdsourcing per attivare delle call e partecipare a quelle promosse da altri enti. Potranno aderire a In.Sicily anche imprese non presenti in Regione, ma interessate a presentare il loro fabbisogno di innovazione e individuare partner siciliani in grado di soddisfarlo. Per maggiori informazioni: www.insicily.net – foto Salvatore Militello per Fondazione Emblema – (ITALPRESS). fsc/com 09-Giu-23 14:59