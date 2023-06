Tennis: Roland Garros. Alcaraz ko in 4 set, Djokovic primo finalista

Il serbo ha eliminato il giovane spagnolo, limitato da un infortunio dal terzo parziale PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic è il primo finalista del Roland Garros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista serbo, testa di serie numero 3, ha superato in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 della classifica Atp e del tabellone, in quattro set con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1, maturato in tre ore e 15 minuti di gioco. Alcaraz è stato vittima di un infortunio in avvio di terzo parziale che lo ha limitato per il resto del match. Nella seconda semifinale se la vedranno il norvegese Casper Ruud (4) ed il tedesco Alexander Zverev (22). – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 09-Giu-23 18:33