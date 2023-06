thevoto: fuori oggi il nuovo singolo “XSI” w/ KHARFI (prod. heysimo, Kharfi), con cui l’artista ci trasporta verso un nuovo mondo

(Adnkronos) – «Perdersi nel vuoto per poi ritrovarsi persi il giorno dopo,è stato come risvegliarsi un po’ bambini, senza pensieri in testa, a un ritmo che fa “nananapapapa”»

Milano 9 Giugno 2023 – Esce oggi, venerdì 9 giugno, il nuovo singolo di thevoto “XSI” con Kharfi (prod. heysimo, Kharfi), un brano dal sound futuristico che ci proietta verso l’estate.

“Dopo la ricerca di mille consapevolezze, è solo perdendomi davvero che ho imparato a riesplorare una naturalezza che avevo perduto quasi del tutto – racconta thevoto – Se c’è una cosa che più di tutte invidio ai bambini è la semplicità, giusta o sbagliata, nel razionalizzare un concetto. Questo è quello che ho voluto esprimere col ritornello di XSI”.

Oltre a raccontare cosa si prova ad allontanarsi dai pensieri che ci riempiono la mente attraverso la metafora del “perdersi nel vuoto”, la collaborazione segna la fine di questa parte di percorso di thevoto. Proprio come rappresentato dalla X del titolo, si tratta della chiusura del varco sui territori esplorati con i primi brani, le cosiddette “stanze interiori”.

“Anche per merito di questo percorso in divenire, oggi mi sento più padrone di determinati aspetti e l’esigenza di conoscere queste stanze lascerà spazio a nuovi mondi rappresentativi e di comunicazione” commenta l’artista.

Il nuovo brano arriva dopo [BAN]DITOfeat Don Said, dedicato a Milano, città che per lui ha significato l’inizio della realizzazione dei suoi sogni e il viaggio interiore di ANN[EGO], prodotto dallo stesso artista e da heysimo.

thevoto (in sigla “thv”) è il nuovo progetto artistico di Gianni Scacco. Classe 1997, inizia a scrivere e cantare a sette anni per affrontare il trauma della malattia della madre. Segue un periodo di gavetta fatta di apparizioni televisive ed eventi che lo porterà a vincere il premio Mogol con i suoi primi brani, che confluiranno nel primo album con Top Records. Nel 2017 esce con il singolo “Con i gomiti” che, grazie alla partecipazione nel videoclip di alcuni tra i più influenti youtuber e personaggi televisivi, supera il milione di views e arriva ai primi posti delle tendenze italiane. Nel 2019 esce sotto il nome Scacco con il nuovo album “L’inizio del Viaggio” prodotto da Leo Pari e Matteo Costanzo, con la partecipazione di Bucha e Blue Virus, che presenta live in molti contesti come il Beat Festival di Empoli, Spaghetti Unplugged e Largo Venue a Roma. Dopo una pausa di due anni e mezzo, in cui si mette fortemente in discussione e intraprende un percorso personale di crescita e consapevolezza, decide di tornare con una nuova identità che trova espressione in un progetto distante dalla direzione precedente, su un nuovo profilo Instagram e Spotify, supportato nella produzione da Simone “heysimo” Sproccati e da Alessio Vaccarini sul fronte manageriale.

