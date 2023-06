Volley Nations League, Italia sconfitta anche dagli Usa

Secondo ko in due gare per gli azzurri in Canada, ora la sfida con Cuba OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) – L'Italia esce sconfitta dal secondo impegno in VNL in Canada. Ad avere la meglio sugli azzurri gli Stati Uniti 3-0 (25-15, 25-18, 25-19) capaci di imporre il proprio ritmo dall'inizio alzando il muro – 6 alla fine quelli vincenti – e forzando il servizio (10 punti), con un Defalco best scorer con i suoi 15 punti. In casa Italia De Giorgi ha dato fiducia al 6+1 della gara contro l'Argentina all'inizio dando poi spazio a tutti nel corso della gara senza trovare la giusta svolta ad un match che si chiude con una sconfitta e che lascerà spazio all'analisi nella nottata canadese, nelle poche ore che dividono l'Italia dalla prossima sfida in programma staser alle 22.30 italiane con Cuba, gara nella quale sarà importante sbloccarsi dopo le prime due sconfitte. "Volevamo sicuramente cercare di reagire o almeno di mettere in campo un gioco migliore rispetto all'esordio – l'analisi del ct azzurro – Devo essere onesto, gli Usa erano la squadra meno adatta per cercare di riprendere alcune cose. Ci hanno messi sotto pressione al servizio, hanno giocato una pallavolo di alto livello, dobbiamo lavorare ancora per giocare punto a punto con questi Usa". "Non abbiamo tanto tempo per pensare, i ragazzi hanno cercato di fare meglio, e possiamo farlo, ci prendiamo le cose positive di oggi e scenderemo in campo con Cuba per cercare di esprimerci meglio nonostante ancora una volta un avversario complicato – aggiunge De Giorgi – In queste partite dobbiamo guardare dalla nostra parte, prendere le cose buone e migliorare le altre, senza pensare troppo. Giocare una settimana di VNL contro squadre come queste è davvero una grande opportunità per tutti". Marco Falaschi sottolinea dal canto suo che "loro erano al completo, noi abbiamo molto da lavorare ancora, anche come amalgama. Ma questo non deve essere una scusante, siamo l'Italia e dobbiamo tenere testa a tutti. Prenderemo il positivo della gara di oggi, molto serenamente dobbiamo guardare avanti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 09-Giu-23 08:56