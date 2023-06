Zhang “Ci crediamo, con me l’Inter sarà sempre competitiva”

"Il City è una squadra magnifica ma abbiamo la qualità per affrontarli" MILANO (ITALPRESS) – "Ho pensato tantissime volte nella mia testa come sarebbe stato vincere una Champions. Ma anche solo sognare di vincerla sembrava impossibile… Ora che siamo in finale però tutti noi nel club abbiamo una incredibile voglia di provarci. E siamo uniti. Come ha detto Inzaghi: non abbiamo paura, c'è solo grande eccitazione nell'attesa di giocare questa partita. Noi ci crediamo". Steven Zhang vivrà domani forse il momento più importante della sua presidenza: l'Inter affronterà il Manchester City a Istanbul, sognando di alzare al cielo la sua quarta Champions. "Ad essere onesto, lo avevo solo sognato – confessa alla 'Gazzetta dello Sport' – E pensavo, guardando il momento del calcio e le differenze tra alcune Leghe, che sarebbe stato difficile arrivare a un traguardo del genere. Però il grande fascino dello sport e del calcio è che non sempre il denaro è tutto e alla differenza di risorse a volte si può sopperire con le idee, la competenza e la passione. Noi ci auguriamo ovviamente che domani sia una di quelle volte". Grande merito va riconosciuto alla dirigenza ("Abbiamo fatto di tutto per avere la squadra migliore per vincere") e a Simone Inzaghi. Passando in rassegna gli allenatori avuti, "se Conte è stato il più 'difficile', Simone è il più semplice. Lui ha grandissime capacità di gestione e infonde una incredibile tranquillità. Quando lo vedo prima delle gare, sono più teso io di lui. Inzaghi è stato un dono per me. Ed è l'uomo della finale di Champions. Se mi piacerebbe un giorno avere Guardiola? E' un allenatore bravissimo capace di vincere ovunque sia stato, certamente sarebbe un piacere lavorare con lui, ma preferisco scegliere tecnici con esperienza della Serie A". Tornando alla gara di domani, "rispetto profondamente il City, una squadra magnifica. Ma noi abbiamo la qualità per affrontarli. In questi anni, più è stata alta l'asticella del nostro avversario e meglio ci siamo comportati. L'Inter rende con le squadre forti, è contro quelle meno competitive che ogni tanto abbiamo perso punti. Rimpianto scudetto? E' stato difficile tenere alta la concentrazione in tutte le competizioni. E' subentrata la stanchezza, più mentale che fisica. Ma dobbiamo giocarci una finale, pensiamo solo a questo ora". Zhang affronta anche le questioni extracampo, dal prestito di Oaktree ("Abbiamo intenzione di rinegoziarlo. Troveremo una soluzione insieme per il rifinanziamento. Finchè ci sarò io, ci sarà un'Inter stabile e competitiva. Le voci sui potenziali acquirenti? Sono come i rumors di mercato, basta ignorarli") allo stadio. "È lo stesso problema dei diritti tv. C'è difficoltà ad accettare cose nuove e a cambiare passo. Inter e Milan sono due club in competizione ma con il medesimo obiettivo di crescita. Uno stadio in comune lo garantirebbe più di due impianti. L'idea dell'Inter è sempre stata questa. Il Milan invece ha cambiato 4 proprietà e altrettante idee. La nostra priorità è un nuovo stadio, con o senza il Milan". Infine, sulla Superlega, aggiunge: "Non aveva il giusto format però era un tentativo di innovare e cambiare. Utile soprattutto per i club italiani che erano indietro rispetto agli altri. Ma non volevamo entrare in conflitto con l'Uefa. E La Champions League resta oggi il miglior torneo possibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 09-Giu-23 09:27