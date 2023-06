Calcio: Al-Khelaifi “Juve fuori da Superlega? Decisione intelligente”

"Pronti a riaccogliere nell'Eca chi comprende i propri sbagli" ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L'Eca è pronta a riaccogliere la Juventus. Nasser Al-Khelaifi, che ha assunto la guida dell'Associazione dei club europei dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, ai microfoni della BBC Sport si dice felice della scelta dei bianconeri di fare un passo indietro rispetto alla Superlega. "E' una decisione intelligente, non c'è futuro lì – le sue parole – Stanno sprecando tempo, energie e soldi. Ha senso rientrare nella nostra famiglia. Tutti fanno errori ma le persone intelligenti comprendono i propri errori e li correggono. Siamo pronti a riaccogliere in famiglia chiunque se comprende i propri sbagli". Al-Khelaifi ci tiene poi a precisare di non aver niente a che fare con l'offerta dello sceicco Jassim bin Hamad Al Thani per rilevare il Manchester United: "Il Paris Saint Germain è il mio club, mi sta a cuore, mi fanno ridere certe voci. Vengo dal Qatar, se qualcuno chiede la mia opinione gliela do ed è quello che è successo. Parlo con tutti, non solo con lo United". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 10-Giu-23 15:12