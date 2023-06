Calcio: Bari. De Laurentiis “Orgoglioso, futuro? Fidatevi di noi”

"Si è parlato di freno a mano tirato ma abbiamo dimostrato che non era assolutamente così". BARI (ITALPRESS) – Quella di domani contro il Cagliari, che deciderà l'ultima promossa in serie A, potrebbe essere l'ultima partita da presidente del Bari per Luigi De Laurentiis, per il nodo multiproprietà che sarebbe da risolvere immediatamente in caso di promozione dei biancorossi. Ma le sue notti insonni sono solo per quella A ormai ad un passo: «Ho passato giorni senza dormire – ha dichiarato il numero uno biancorosso, comparendo a sorpresa nella conferenza stampa della vigilia della finale di ritorno – Arrivare in fondo è qualcosa di incredibile, sono orgoglioso. L'ultima gara da presidente? Convivo da tempo con questa possibilità. Si è parlato di freno a mano tirato ma abbiamo dimostrato che non era assolutamente così. Siamo partiti da zero e abbiamo ricostruito un brand, da ambasciatore della Puglia, del Bari e dei baresi. Sono innamorato di questo territorio: all'esterno ne ho parlato ovunque. Sarò comunque felice, indipendentemente dal risultato. E se dovesse andar bene, consegneremo a questa città un premio importante. Il pubblico dovrà continuare fidarsi di noi e delle scelte che faremo». Incassi da record per un Bari da cinema: «Mignani il regista, sceneggiatore il ds Polito. Il produttore sono io che ho trovato le persone giuste. Boldi e De Sica? Cheddira e Di Cesare, il bomber e il capitano. Ma sono tutti protagonisti, in questa squadra. È un gruppo vero». (ITALPRESS). fif/gm/red 10-Giu-23 17:59